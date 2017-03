RTL 22:15 bis 22:35 Comedyserie Modern Family Bremsen Sie Ihre Nachbarn USA 2011 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Seit in der Straße der Dunphys eine Geschwindigkeitsbegrenzung eingerichtet wurde, ist Claire auf der Suche nach einem bestimmten Sportwagenfahrer, der das Tempolimit einfach ignoriert. Mit einem Megafon bewaffnet stellt sie sich an den Straßenrand, um den Fahrer lauthals zum Bremsen aufzufordern - ohne Erfolg. Auch eigens angefertigte Schilder verfehlen ihre Wirkung. Phil ist das Gebaren seiner Frau zunehmend unangenehm, zumal er entdeckt, dass es sich bei dem Raser um seine neue Klientin Laura handelt. Cameron und Mitchell lernen Barry kennen, der vorgibt, in die Wohnung über ihnen gezogen zu sein. Während Cameron vom neuen Nachbarn sofort begeistert ist, bleibt Mitchell zunächst skeptisch, denn mit Barrys esoterischen Gehabe kann er nichts anfangen. Als das Eis zwischen ihnen nach kurzer Zeit jedoch gebrochen ist, macht Cameron eine skurrile Entdeckung. Jay erfährt, dass weder Manny noch Gloria Fahrrad fahren können. Denn Gloria hat Angst, auf dem Fahrrad leichtes Opfer für Entführer zu sein, so wie es ihr in Kolumbien immer suggeriert wurde. Kurzerhand beschließt Jay, den beiden das Radfahren beizubringen. Tatsächlich erweist sich Manny als absolutes Naturtalent, was man von seiner Mutter allerdings nicht behaupten kann. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ed O'Neill (Jay Pritchett) Sofía Vergara (Gloria Delgado-Pritchett) Julie Bowen (Claire Dunphy) Ty Burrell (Phil Dunphy) Jesse Tyler Ferguson (Mitchell Pritchett) Eric Stonestreet (Cameron Tucker) Sarah Hyland (Hayley Dunphy) Originaltitel: Modern Family Regie: Gail Mancuso Drehbuch: Ilana Wernick Kamera: James R. Bagdonas Altersempfehlung: ab 6