Sky Atlantic HD 22:05 bis 23:05 Krimiserie The Missing Der Berg GB, USA, B 2015 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Die Hintergründe zu Alices Rückkehr nach Eckhausen kommen schließlich ans Licht. In einem verzweifelten Wettlauf mit der Zeit raufen sich Gemma und Sam Webster (Keeley Hawes, David Morrissey) noch einmal zusammen, um Julien Baptiste (Tcheky Karyo) zu unterstützen. Die Jagd nach dem Entführer führt die drei bis in die Schweizer Alpen. - Zweite Staffel der packenden Thrillerserie: Die Rückkehr eines entführten Mädchens versetzt das Leben ihrer Familie in Aufruhr. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Tchéky Karyo (Julien Baptiste) David Morrissey (Sam Webster) Keeley Hawes (Gemma Webster) Abigail Hardingham (Alice Webster) Jake Davies (Matthew Webster) Laura Fraser (Eve Stone) Roger Allam (Brigadier Adrian Stone) Originaltitel: The Missing Regie: Tom Shankland, Ben Chanan Drehbuch: Harry Williams, Jack Williams Kamera: Garry Phillips, Hubert Taczanowski Musik: Dominik Scherrer Altersempfehlung: ab 12