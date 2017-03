Sat.1 22:10 bis 23:05 Krimiserie Criminal Minds Unter Haien USA 2010 16:9 Dolby Digital HDTV Merken JJ wird vom Pentagon angefordert, obwohl sie sich mit allen Mitteln dagegen sträubt und bei der BAU bleiben will. Auch Hotch will sich über Strauss hinwegsetzen, jedoch ebenfalls ohne Erfolg. Mit gemischten Gefühlen fliegt das Team nach Maryland, wo seit zweieinhalb Tagen ein 19-jähriges Mädchen vermisst wird. Unter Verdacht stehen zwei Jungen, Syd Pearson und Jimmy Barrett. Beide behaupten, mit Kate einvernehmlichen Sex gehabt und sie dann in ihr Motel gebracht zu haben ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Joe Mantegna (David Rossi) Paget Brewster (Emily Prentiss) Shemar Moore (Derek Morgan) Matthew Gray Gubler (Dr. Spencer Reid) A. J. Cook (Jennifer "JJ" Jareau) Kirsten Vangsness (Penelope Garcia) Thomas Gibson (Aaron "Hotch" Hotchner) Originaltitel: Criminal Minds Regie: Charles S. Carroll Drehbuch: Erica Messer Kamera: Greg St. Johns Musik: Marc Fantini, Steffan Fantini, Scott Gordon Altersempfehlung: ab 12