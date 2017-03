Nick 22:00 bis 22:25 Jugendserie Zoey 101 Lola und Chase USA 2006 Merken Zoeys Zimmergenossin Lola bekommt von Chase Nachhilfestunden und verliebt sich dabei in ihn. Damit bringt sie Zoey ganz schön in Schwierigkeiten: Soll sie Lola sagen, dass sie selbst Interesse an Chase hat? Sie entscheidet sich dagegen und behauptet, Chase sei nichts weiter als ein guter Kumpel. Doch als Lola sich daraufhin mit Chase verabredet, vergisst der alle Aktivitäten, die er mit Zoey geplant hatte, und versetzt sie einfach. Zoey merkt schnell, dass diese Missachtung sie nicht kalt lässt - und sie reagiert mit einem Eifersuchtsanfall. Auch Dustin ist in Liebesnöten. Bei ihm liegen die Dinge allerdings ein wenig anders: Er will endlich eine Freundin und sucht deshalb Rat beim selbstsicheren Logan... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jamie Lynn Spears (Zoey Brooks) Paul Butcher (Dustin Brooks) Christopher Massey (Michael Barret) Erin Sanders (Quinn Pensky) Matthew Underwood (Logan Reese) Sean Flynn (Chase Matthews) Victoria Justice (Lola Martinez) Originaltitel: Zoey 101 Regie: Steve Hoefer Drehbuch: Dan Schneider, Eric Friedman Musik: Michael Corcoran