RTS Deux 23:00 bis 23:04 Sonstiges Le court du jour Toujours connectés ? Jamais sans mon mobile ! CH Stereo Depuis l'iPhone en 2007, le smartphone devient un " complément " de l'être humain, une " prothèse numérique " qui mémorise nos contacts, notre agenda, nos interactions sociales. Ainsi, une nouvelle addiction est-elle identifiée et documentée, la " nomophobie ". Plus d'un utilisateur sur 10 se dit " dépendant " à son mobile alors que nous le consultons 200 fois chaque jour, soit toutes... les 5 minutes.