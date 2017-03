RTL Plus 22:35 bis 23:30 Krimiserie Dangerfield Stille hat ihren Preis GB 1998 Stereo Merken Dr. Paige hat den jungen Brian James als Patienten, einen begabten Komponisten und Cellisten. Brian leidet sehr unter seiner Nachbarin Claudette Mason, einer jungen Frau, die ständig bei extremer Lautstärke Rockmusik hört und ihn damit daran hindert, zu komponieren. Den nervenzehrenden, heftigen Auseinandersetzungen mit Claudette will Brian nun endlich ein Ende setzen, indem er seiner Nachbarin einen seiner Kopfhörer überlässt. Doch bevor Frieden in der Nachbarschaft einkehren kann, kommt es zu einer Katastrophe: Eine weitere Nachbarin, Mrs. Raison, entdeckt die mit Brians Kopfhörerkabel erdrosselte Claudette tot in ihrer Wohnung - den jungen Musiker noch über sie gebeugt. Panisch verständigt Mrs. Raison die Polizei. Wenig später ist auch Dr. Paige am Tatort - und steht vor der heiklen Aufgabe, herauszufinden, ob sein ihm so sympathischer Schützling Brian tatsächlich einen Mord begangen hat... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Nigel Havers (Dr. Jonathan Paige) Jane Gurnett (Detective Inspector Gillian Cramer) Ian Gain (Gary Monk) Julian Kay (Tom Allen) Geff Francis (Alan Mason) Adam Cockerton (Brian James) Nicola Cowper (DS Helen Diamond) Originaltitel: Dangerfield Regie: Tim Holloway Drehbuch: Matthew Bardsley Kamera: John Kenway