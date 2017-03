RTL Passion 22:05 bis 22:35 Daily Soap Unter uns D 2016 Merken KayC ist begeistert, als ihr großes Idol, die Internetberühmtheit Kelly Sparkle, zu einer Prominenten-Veranstaltung nach Köln kommt. Sie ist sicher, sich in die Veranstaltung einschmuggeln zu können, scheitert jedoch zu ihrem Frust am Türsteher. KayC sieht sich gezwungen, auch gegen Pacos Willen, dessen Behindertenbonus einzusetzen und schafft es tatsächlich gemeinsam mit ihm auf die Veranstaltung. Doch das Treffen mit Kelly Sparkle endet für Paco dank KayC äußerst unerfreulich... Als Benedikt Andrea notgedrungen gesteht, dass er die Spendengelder unterschlagen hat, ist Andrea geschockt. Zwar weiß sie um die unlauteren Methoden ihres Mannes, doch noch nie haben sie sich gegen Andrea gerichtet. Während Benedikt hofft, zur Normalität zurückkehren zu können, kann Andrea die Fassade des Funktionierens nicht mehr aufrechterhalten. Und so packt sie ihre Koffer und reist für ungewisse Zeit ab... Britta und Rufus sind fassungslos über den bösartigen Zeitungsartikel. Während Britta juristischen Rat sucht, ist der Artikel für Rufus der letzte Anstoß, endgültig mit dem Dasein als Erfolgsautor abzuschließen und sich wieder auf sein früheres bodenständiges Leben zu besinnen. Trotz Brittas mangelnder Begeisterung will er möglichst schnell den Führerschein und den Taxifahrerschein zurückbekommen. Doch als Rufus sich probehalber hinter das Steuer seines Taxis setzt, packt ihn eine irritierende Beklemmung... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Lars Steinhöfel (Easy Winter) Petra Blossey (Irene Weigel) Isabell Hertel (Ute Kiefer) Ben Ruedinger (Till Weigel) Milos Vukovic (Paco Weigel) Tabea Heynig (Britta Schönfeld) Claudelle Deckert (Eva Wagner) Originaltitel: Unter uns