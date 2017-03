Sky 1 22:00 bis 22:45 Mysteryserie Supernatural Die Sehnsucht nach Finsternis USA 2016 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Dean (Jensen Ackles) und Sam (Jared Padalecki) untersuchen einen neuen Fall: Am Valentinstag wurde die Babysitterin Stacy (Zoe Fraser) auf grausame Weise ermordet - man hat ihr das Herz herausgerissen. Die Recherchen der Winchester-Brüder führen zu einem alten Fluch. - Höllentrip mit zwei coolen Geisterjägern: effektgespickter Mix aus Mystery, Horror und Spaß. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jared Padalecki (Sam Winchester) Jensen Ackles (Dean Winchester) Emily Swallow (Amara) Luciana Carro (Melissa Harper) Jim Thorburn (Dan Harper) Venus Terzo (Sonja) Lucia Walters (Gladys) Originaltitel: Supernatural Regie: Philip Sgriccia Drehbuch: Eric C. Charmelo, Nicole Snyder Altersempfehlung: ab 16