Sky Action 23:00 bis 01:05 Actionfilm Stirb langsam 2 USA 1990 Nach dem Roman von Walter Wager 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Bruce Willis - Sein Name steht für knallharte Action-Unterhaltung: Ein Flugzeug mit dem südamerikanischen Diktator und Drogenbaron Esperanza an Bord befindet sich im Anflug auf Washington, wo er vor Gericht gestellt werden soll. Doch ein skrupelloses Terrorkommando unter Colonel Stuart übernimmt die Kontrolle über den Flughafen und fordert die Auslieferung Esperanzas. Cop McClane, der gerade auf die Landung seiner Frau Holly wartet, nimmt den Kampf gegen die Terroristen auf ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Bruce Willis (Lt. John McClane) Bonnie Bedelia (Holly McClane) William Atherton (Richard Thornburg) Reginald VelJohnson (Sgt. Al Powell) Franco Nero (Gen. Ramon Esperanza) William Sadler (Col. Stuart) John Amos (Maj. Grant) Originaltitel: Die Hard 2 Regie: Renny Harlin Drehbuch: Steven E. de Souza, Doug Richardson Kamera: Oliver Wood Musik: Michael Kamen Altersempfehlung: ab 16