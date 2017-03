RTL Crime 22:00 bis 23:00 Krimiserie Die Zeugen F, B 2014 Stereo 16:9 Merken 1. Staffel, Folge 3: Aus dem schrecklichen Verdacht wurde Realität: Der Killer Kaz Gorbier lebt und hat seinen Rachefeldzug begonnen. Wahrscheinlich war er es, der die Leichen aus den Gräbern geholt - und durch die Platzierung des Fotos von Paul, den Ex-Cop in sein perfides Spiel verwickelt hat. Das Eine ist klar, Kaz will Paul vernichten. Bei den Ermittlungen nach Kaz' Komplizen stoßen die Polizisten auf eine weitere "arrangierte" Familie aus Leichen in einem Musterhaus. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Thierry Lhermitte (Paul Maisonneuve) Marie Dompnier (Sandra Winckler) Laurent Lucas (Kaz Gorbier) Jan Hammenecker (Justin) Catherine Mouchet (Maxine Dubreuil) Thomas Doret (Jeremie Gorbier) Roxane Duran (Laura) Originaltitel: Les témoins Regie: Hervé Hadmar Drehbuch: Hervé Hadmar, Marc Herpoux Musik: Éric Demarsan Altersempfehlung: ab 12