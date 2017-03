Heimatkanal 23:15 bis 00:00 Familiensaga Forsthaus Falkenau Ein Koffer in Berlin D 1994 Stereo Merken Ein Koffer in Berlin Susanna verschiebt ihre Rückreise nach Berlin immer wieder. Martin nimmt sich viel Zeit, ihr seine Welt näherzubringen. Peter benötigt Susannas Rat, als er plötzlich hilflos den Launen seiner Schwester Rica ausgesetzt ist. Diese beansprucht plötzlich ein eigenes Zimmer, weil sie sich in ihrer Intimsphäre gestört fühlt. Zudem legt sie auch keinen besonderen Wert auf Peters Anwesenheit, wenn sie sich mit ihrer neuen Freundin Pamela trifft. Vorübergehend belegt Rica im Westflügel des Schlosses ein Zimmer, um dort mit Pamela ungestört und lautstark Musik hören zu können. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Christian Wolff (Martin Rombach) Nora von Collande (Susanna Mangold) Nicole Schmid (Rica Rombach) Nikolai Bury (Peter) Bettina Placht (Carmen) Bruni Löbel (Herta Bieler verw. Stolze geb. Gutenberg) Walter Buschhoff (Vinzenz Bieler) Originaltitel: Forsthaus Falkenau Regie: Klaus Grabowsky Drehbuch: Christiane Sadlo Kamera: Hans Peter Hassenstein Musik: Martin Böttcher, Bernhard Zeller