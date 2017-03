Classica 22:55 bis 23:00 Musik Bach, Präludium es-Moll BWV 853 F 2012 Stereo 16:9 Merken Johann Sebastian Bach (1685-1750): Präludium es-Moll BWV 853 aus dem 1. Band des Wohltemperierten Klaviers. Ivan Ilic (Klavier). Der serbisch-amerikanische Pianist Ivan Ilic (*1978) hat sich als Pianist und Autor international einen Namen gemacht; das renommierte Magazin "The New Yorker" beschrieb ihn als "experimentierfreudigen Pianisten, der es liebt, die Musik intellektuell zu durchdringen". In Google-Kalender eintragen Gäste: Gäste: Ivan Ilic Originaltitel: Bach: Präludium es-Moll BWV 853 Musik: Johann Sebastian Bach