Sky Cinema +1 22:55 bis 01:05 Katastrophenfilm 69 Tage Hoffnung USA, CHI 2015 Nach einer Vorlage von Jose Rivera, Hector Tobar Chile, 2010: In einer alten Mine werden 33 Bergleute verschüttet. Hunderte Meter unter der Erde harren die Männer bei 30 Grad Hitze und schwindendem Proviant aus, während draußen nicht nur ihre Familien, sondern bald auch die ganze Welt um ihr Schicksal zittern. Ein internationales Rettungsteam nimmt den fast aussichtslosen Wettlauf gegen die Zeit auf ... - Aufwühlendes Survival-Drama nach dem Grubenunglück von San José, topbesetzt u.a. mit Antonio Banderas, Juliette Binoche und "Westworld"-Star Rodrigo Santoro. Schauspieler: Antonio Banderas (Mario Sepúlveda) Rodrigo Santoro (Laurence Golborne) Juliette Binoche (María Segovia) James Brolin (Jeff Hart) Lou Diamond Phillips (Don Lucho) Gabriel Byrne (Andre Sougarret) Bob Gunton (Präsident Sebastián Piñera) Originaltitel: The 33 Regie: Patricia Riggen Drehbuch: Mikko Alanne, Craig Borten, Michael Thomas Kamera: Checco Varese Musik: James Horner Altersempfehlung: ab 12