Disney Channel 22:05 bis 22:55 Comedyserie Hindsight Zurück in die 90er USA 2015 Dolby 16:9 HDTV Becca will wieder heiraten. Nach der gescheiterten Ehe mit Sean - Künstler, ständig pleite, aber ein "Space-Shuttle" im Bett - hat sie sich nun für den biederen Andy entschieden, einen Jugendfreund. Ganz sicher ist sich Becca ihrer Sache allerdings nicht. Daher versucht sie am Tag vor der Hochzeit ihre ehemals beste Freundin Lolly anzurufen. Vergeblich. Doch seit einem Riesenkrach Jahre zuvor hatten die beiden Frauen ohnehin keinen Kontakt mehr... Schauspieler: Laura Ramsey (Becca Brady / Rebecca Maeve) Sarah Goldberg (Lolly) Craig Horner (Sean Reeves) Nick Clifford (Andy Kelly) John Patrick Amedori (Jamie Brady) Jessy Hodges (Melanie Morelli) Brian Kerwin (Lincoln) Originaltitel: Hindsight Regie: Michael Trim Drehbuch: Emily Fox Musik: Stephen Endelman