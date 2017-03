TLC 22:15 bis 23:10 Dokumentation Das Frauengefängnis Wut & Verzweiflung GB 2016 Merken Tangelia hat jahrelang unter ihrem gewalttätigen Freund gelitten. Während eines heftigen Streits tötet ihn die Leiterin eines Fast-Food-Restaurants im Affekt und versteckt seine Leiche in einem Waldgebiet. Die junge Frau wird verurteilt und sitzt nun in der Rockville Correctional Facility. Hätte sie frühzeitig um Hilfe gebeten, wäre es wahrscheinlich nie zu der Tat gekommen. Ihre Mitinsassin Traci war eine perfekte Hausfrau mit liebevollem Ehemann, wohlgeratenen Kindern und schönem Eigenheim. Doch als ihr Gatte seinen Job verliert, gerät sie in einen Teufelskreis: Drogenabhängig und völlig mittellos beschließt Traci, ein Lebensmittelgeschäft auszurauben. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Women in Prison