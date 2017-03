SWR 22:00 bis 22:45 Magazin odysso - Wissen im SWR Wie schlecht schläft Deutschland? D 2017 Stereo 16:9 HDTV Merken Deutschland schläft schlecht. Millionen Menschen kommen nachts nicht zur Ruhe, leiden unter Schlafstörungen. Der größte Gegner einer erholsamen Nacht ist der moderne Lebenswandel, einhergehend mit Stress, Medienkonsum, längeren Ladenöffnungszeiten, Lichtverschmutzung. Viele greifen zu Medikamenten, die Ärzte ihnen zu schnell und über zu lange Zeiträume verschreiben. Abhängigkeit und Sucht sind oft die Folge. Dabei gibt es andere Möglichkeiten, erholsam zu schlafen. Ohne ausreichend Schlaf geht es nicht, denn der Körper nutzt die Nacht, um sich wieder zu regenerieren und somit auch Krankheiten vorzubeugen. Und Studien haben sogar bewiesen, dass guter Schlaf wesentlich dafür ist, dass sich das Gedächtnis bildet, also tagsüber Erlerntes verfestigt wird. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Dennis Wilms Originaltitel: Odysso - Das will ich wissen!