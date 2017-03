Silverline 23:15 bis 00:45 Actionfilm Dead Man Running GB 2009 Nach einer Vorlage von John Luton 20 40 60 80 100 Merken Schwerenöter Nick hat das Gaunerdasein drangegeben und ein Reisebüro in London eröffnet (Ski Dubai!). Leider aber steht er noch mit hunderttausend Pfund in der Kreide beim amerikanischen Paten Mr. Thigo, und der meint nun aus verschiedenen Gründen, ein Exempel statuieren zu müssen. Kurzerhand setzt er Nick ein Ultimatum, die Summe binnen 24 Stunden aufzutreiben, andernfalls werde man Nicks geliebte und im Rollstuhl sitzende Mutti liquidieren. Gemeinsam mit Cockney-Kumpel Bing zieht Nick alle erlaubten und unerlaubten Register. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Esmé Bianco (Herself) Blake Ritson (Jarvis) 50 Cent (Thigo) Danny Dyer (Bing) Brenda Blethyn (Mother) Monet Mazur (Frankie) Philip Davis (Johnny Sands) Originaltitel: Dead Man Running Regie: Alex De Rakoff Drehbuch: Alex De Rakoff, John Luton Kamera: Ali Asad Musik: Mark Sayfritz Altersempfehlung: ab 16