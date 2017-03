TNT-Serie 22:20 bis 23:10 Krimiserie The Closer Im Kugelhagel USA 2006 16:9 Merken Nachdem die Frau eines Mafiabosses umgebracht wurde, obwohl sie sich der Obhut des FBI befand, wird Brenda der Fall übertragen. Umgehend beginnt ein Kompetenzgerangel um die Ermittlungen, da das FBI nicht damit einverstanden ist, den Mord von einer anderen Behörde untersuchen zu lassen. Zu ihrem Erstaunen erfahren die Ermittler bald, dass die Mafia heute anderen Regeln als früher folgt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kyra Sedgwick (Deputy Chief Brenda Leigh Johnson) J.K. Simmons (Assistant Chief Will Pope) Corey Reynolds (Sgt. David Gabriel) Robert Gossett (Commander Taylor) G.W. Bailey (Lt. Louie Provenza) Michael Paul Chan (Lt. Mike Tao) Jon Tenney (Agent Fritz Howard) Originaltitel: The Closer Regie: Michael M. Robin Drehbuch: James Duff, Adam Belanoff Kamera: Brian J. Reynolds Musik: James S. Levine