TNT Comedy 22:15 bis 22:35 Comedyserie King of Queens Kaufrausch USA 2003 16:9 Merken Carrie verfällt dem Kaufrausch und ersteht mit großer Begeisterung edelste Designerklamotten. Da sie sich diesen Luxus auf Dauer aber nicht leisten kann, trägt sie die Sachen nur ein paar Mal und bringt sie dann in die Boutiquen zurück. Doug kann das irgendwann nicht mehr mit ansehen, aber Carrie verbittet sich jede Einmischung. Auch Spence hat Probleme in seiner Beziehung: Seine neue Freundin hat keinerlei Verständnis für die Art, wie er mit seinem Hund umgeht. Daher verlangt sie schließlich, dass sich Spence zwischen ihr und dem Vierbeiner entscheidet... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kevin James (Doug Heffernan) Leah Remini (Carrie Heffernan) Jerry Stiller (Arthur Spooner) Gary Valentine (Danny Heffernan) Nicole Sullivan (Holly Shumpert) Patton Oswalt (Spencer 'Spence' Olchin) Victor Williams (Deacon Palmer) Originaltitel: The King of Queens Regie: James Widdoes Drehbuch: Chris Downey Altersempfehlung: ab 12