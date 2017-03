TNT Film 22:15 bis 00:05 Actionfilm Smokin' Aces USA, GB, F 2006 16:9 20 40 60 80 100 Merken Mafioso Primo Sparazza, ein in die Jahre gekommener und schwerkranker Pate des Cosa-Nostra-Clans gilt als letzte, ernstzunehmende Bedrohung in der kriminellen Szene der Mafia aus den Vereinigten Staaten. Der Mafiaboss wird seit Jahren vom FBI observiert, um Beweise gegen ihn zu sammeln, die ihn endlich hinter Schloss und Riegel bringen könnten. Sparazza ist berühmt berüchtigt für seine besonders brutale Vorgehensweise gegen seine Feinde und hält sich strikt an die Regeln der Mafia. Er hat unter anderem den Mord des FBI-Agenten Heller auf dem Gewissen. Heller hat es vor Jahren geschafft, undercover in den Cosa-Nostra-Clan einzusteigen und sich bis an die oberste Spitze zu arbeiten, bis seine Tarnung vor Sparazza aufflog und dieser ihn kaltblütig ermordete. Die FBI-Agenten Richard Messner und Donald Carruthers sind nun mit der Observierung des Mafiosos betraut worden. Im Rahmen einer Telefonüberwachung bekommen die beiden Agenten mit, dass der Zauberkünstler und Illusionist aus Las Vegas namens Buddy "Aces" Israel ganz oben auf der Abschussliste von Mafiaboss Sparazza steht. Israel war früher Sparazzas Schützling, gehörte zu den obersten Reihen der Mafia und genoss Sparazzas Vertrauen. Als er dann jedoch durch Überfälle und andere kriminelle Machenschaften das große Geld verdiente, wollte er Sparazza stürzen, um selber die oberste Position im Cosa-Nostra-Clan einzunehmen. Nachdem Primo Sparazza von Israels Verrat erfuhr, setzte er ein Kopfgeld von einer Millionen Dollar auf den Kleinganoven aus, sodass dieser nun gezwungen ist, unterzutauchen. Schwerbewaffnet und mit unzähligen Bodyguards verbarrikadiert er sich da wo ihn niemand erwarten würde: in einer Suite in Nevada. Das FBI erkennt, dass Israel von großem Wert sein könnte. Da er jahrelang an Sparazzas Seite für die Mafia gearbeitet hat, gilt er nun als Kronzeuge im Prozess gegen den Mafiaboss. Doch damit er seine Aussage machen kann, müssen die FBI-Agenten Messner und Carruthers ihn erst einmal finden. Dies gestaltet sich schwieriger als gedacht - vor allem weil die gesamte kriminelle Szene Jagd auf Israel macht, um sich das Kopfgeld von einer Millionen Dollar zu sichern... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jeremy Piven (Buddy Israel) Ryan Reynolds (Richard Messner) Ben Affleck (Jack Dupree) Jason Bateman (Rupert "Rip" Reed) Andy Garcia (Stanley Locke) Ray Liotta (Donald Carruthers) Alicia Keys (Georgia Sykes) Originaltitel: Smokin' Aces Regie: Joe Carnahan Drehbuch: Joe Carnahan Kamera: Mauro Fiore Musik: Clint Mansell Altersempfehlung: ab 16