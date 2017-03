National Geographic Wildlife 22:45 bis 23:35 Dokumentation Shark Men - Die Haiforscher Die Todeszone USA 2010 Stereo 16:9 HDTV Merken Der Weiße Hai ist zweifelsohne der größte und gefährlichste Raubfisch der Erde. Zahlreiche Mythen ranken sich um den gefürchteten Meeresräuber. Ein Team von Anglern und renommierten Forschern will dem Geheimnis des Unterwasserjägers nun auf den Grund gehen. Ausgerüstet mit den größten vorhandenen Angelhaken, einem hochmodernen Gerät zur Ortung der Tiere und einer speziellen Hebevorrichtung, sticht die Expedition mit ihrem Schiff in See. Bald schon haben sie ein erstes Zielobjekt gefunden. "Shark Men - Die Haiforscher" dokumentiert den furchtlosen Einsatz der Männer und zeigt, dass Weiße Haie nicht immer die blutrünstigen Bestien sind, für die wir sie halten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Mark Keller Originaltitel: Shark Men