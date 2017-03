Spiegel TV Wissen 22:00 bis 22:55 Dokumentation Die geheime Welt der Ozeane Am Rande der Antarktis GB 2008 Merken Das Expertenteam um Abenteurer Paul Rose reist in den für seine widrigen Lebensbedingungen berüchtigten Südlichen Ozean. Stürmische Westwinde, rauer Wellengang und meterhohe Eisberge charakterisieren diese entlegene Gegend. Doch manche Teile des Meers erwärmen sich doppelt so schnell wie die übrigen Weltmeere. Diesem Phänomen und dessen Auswirkungen geht das Team in dieser Folge auf den Grund. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Mark Halliley (Himself - Narrator) Lucy Blue (Herself - Presenter) Philippe Cousteau (Himself - Presenter) Tooni Mahto (Herself - Presenter) Paul Rose (Himself - Presenter) Moderation: Paul Rose Originaltitel: Oceans Regie: Penny Allen Musik: Ty Unwin