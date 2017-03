ATV 2 22:20 bis 23:55 Actionfilm Enemies Closer - Gefährlich nah USA, CDN 2013 Stereo 20 40 60 80 100 Merken Auch in der Abgeschiedenheit der amerikanisch-kanadischen Grenze entkommt Henry seiner Vergangenheit nicht. Ausgerechnet in den See, an dem der Ex-Soldat einer Spezialeinheit nun als Ranger lebt, stürzt ein Flieger mit einer hochkarätigen Ladung. Drogenchef Xander steht bei Henry auf der Matte. Und bald ein noch unangenehmerer Besuch... Prickelnde Action mit einer ziemlich guten Wendung. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jean-Claude Van Damme (Xander) Tom Everett Scott (Henry) Orlando Jones (Clay) Linzey Cocker (Kayla) Christopher Robbie (Sanderson) Zahari Baharov (Saul) Dimo Alexiev (Morris) Originaltitel: Enemies Closer Regie: Peter Hyams Drehbuch: Eric Bromberg, James Bromberg Kamera: Peter Hyams Musik: Tony Morales Altersempfehlung: ab 16