ATV 22:00 bis 22:55 Krimiserie Major Crimes Folge: 73 Sex, Drogen und Videos USA 2016 Stereo Das Team untersucht den Tod von Detective Drew Hudson vom Dezernat für Sexualverbrechen, dessen Leiche am Set eines Pornofilms entdeckt wurde. Da er eine große Dosis Crystal Meth im Blut hatte und auch Drogen am Set verkauft haben soll, gerät er in Verdacht, korrupt gewesen zu sein. Doch Julio hat Hudson am Abend zuvor zufällig gesehen und dabei den Eindruck gewonnen, dass er undercover ermittelt hat. Tatsächlich finden Raydor und ihr Team heraus, dass Hudson den Produzenten der Pornofilme, Bo McLaren, des mehrfachen Mordes verdächtigt hat. Offenbar sind schon drei der jungen Frauen, die für McLaren gearbeitet haben, tot aufgefunden worden. Alle starben angeblich an einer Drogenüberdosis, doch Hudson war davon überzeugt, dass mehr dahinter steckte... Schauspieler: Mary McDonnell (Sharon Raydor) G.W. Bailey (Louie Provenza) Tony Denison (Andy Flynn) Michael Paul Chan (Mike Tao) Raymond Cruz (Julio Sanchez) Phillip P. Keene (Buzz Watson) Graham Patrick Martin (Rusty Beck) Originaltitel: Major Crimes Regie: Sylvain White Drehbuch: Kendall Sherwood Musik: James S. Levine