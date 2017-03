ORF 3 23:30 bis 01:05 Komödie Siebzehn Jahr - Blondes Haar I, D 1966 20 40 60 80 100 Merken Anlässlich des 90. Geburtstages von Joachim Fuchsberger: ORF III zeigt den deutsch-italienischer Musikfilm aus den 60ern, in dem der Fuchsberger zusammen mit Udo Jürgens zu sehen ist, der auch den Soundtrack zum Film beigesteuert hat: Nachdem in Liverpool bei einer Kneipenschlägerei zwischen zwei Jugendbanden ein Mädchen ums Leben kam, wird der junge Gammler Ricky fälschlicherweise der Tat verdächtigt. Er beschließt, nach Rom zu fliehen, wo sein Vater als Botschafter lebt. Natürlich ist sein Vater über seine Ankunft gar nicht erfreut. Doch nachdem ein klärendes Gespräch endlich die Spannungen zwischen beiden ausgeräumt und Ricky sich zudem in die brave Martine verliebt hat, steht einem anständigen Leben nichts mehr im Wege. Mit: Joachim Fuchsberger (Robert Fuller), Ricky Shayne (Ricky Fuller), Elga Andersen (Sonia), Eleonore Brown (Martine), Rudolf Lenz (Landers), Solvi Stübing (Diana), Hans Elwenspoek (Jeremy), Jürgen Draeger (Steve). Deutschland/Italien, Komödie, 1966 In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Joachim Fuchsberger (Robert) Ricky Shayne (Ricky) Elga Andersen (Sonia) Eleonore Brown (Martine) Rudolf Lenz (Landers) Solvi Stubing (Diana) Udo Jürgens (Max) Originaltitel: La battaglia dei mods Regie: Francesco Montemurro Drehbuch: Michael A. Scheiber, Ennio de Concini, Adriano Bolzoni Kamera: Mario Montuori Musik: Udo Jürgens , Robby Poitevin Altersempfehlung: ab 12

