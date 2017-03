Servus TV 22:15 bis 22:55 Sport Red Bull TV - Generations of Freeskiing D 2017 Stereo 16:9 HDTV Merken Die Dokumentation taucht tief ein in die Geschichte des Freeskiings, zeigt die Ursprünge des Sports und erzählt, wie sich Freeskiing in der Gegenwart weiter entwickelt. Indem der Film mit auf eine spektakuläre Abfahrt durch die verschiedenen Ären dieser faszinierenden Sportart nimmt, gibt er spannende Einblicke in die Entwicklung des Freeskiings. In Google-Kalender eintragen Moderation: Mark Von Roy Originaltitel: Generations of Freeskiing