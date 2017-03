ATV 2 22:00 bis 22:55 Krimiserie Rookie Blue Ausflug in die Unterwelt CDN 2011 Stereo Merken Andy, Tracy und Dov nehmen an einer Undercover-Übung teil um ihre Fähigkeiten unter Beweis zu stellen. Während Dov einen alten Freund seines Bruders trifft, eignen sich die zwei Frauen eine neue Identität an und versuchen ihr Glück in der nächsten Bar. Dort treffen sie zufällig auf Sam, von dem Andy nichts mehr gehört hatte seitdem er selbst Undercover gegangen war. Zwischen den beiden hatte es kurz vor Sams Verschwinden geknistert, doch wie gehen die ehemaligen Partner nun mit der Situation um? Sam soll das Vertrauen des Berufskillers Jaimie Brennan gewinnen. Ist sein Einsatz gefährdet?. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Missy Peregrym (Andy McNally) Ben Bass (Sam Swarek) Enuka Okuma (Traci Nash) Gregory Smith (Dov Epstein) Travis Milne (Chris Diaz) Charlotte Sullivan (Gail Peck) Matt Gordon (Oliver Shaw) Originaltitel: Rookie Blue Regie: Sturla Gunnarsson Drehbuch: Sherry White Kamera: David Perrault Musik: Ron Sures Altersempfehlung: ab 16