Super RTL 22:15 bis 23:10 Dokusoap Die Küchenchefs Rembrandt, Kevelaer D 2012 Stereo HDTV Merken Die "Küchenchefs" erwartet ein sehr emotionaler Fall: Der junge Familienvater und gelernte Koch Marcel Dürholz hat sich seinen Traum vom eigenen Restaurant in Kevelaer erfüllt. Doch das "Rembrandt" möchte einfach nicht laufen. Seine Frau Svenja befürchtet das Schlimmste: den sozialen Abstieg der Familie in Hartz IV! Ohne das Wissen ihres Mannes ruft sie um Hilfe. Die Küchenchefs Martin Baudrexel und Mario Kotaska eilen mit der Serviceexpertin Vanessa Koch zur Rettung. Bei ihrer Ankunft in Kevelaer treffen sich die drei als erstes mit Svenja, der Hilferufenden. Sie erfahren, dass die finanzielle Situation erdrückend ist. Der jungen Familie bleiben noch vier Wochen, wenn keine Lösung gefunden wird. Doch Svenjas größte Sorge gilt der Zukunft ihrer gemeinsamen Tochter. Dem Team ist sofort klar, dass es in diesem Fall nicht nur um ein Restaurant geht, sondern um die Existenz einer jungen Familie. Der erste Eindruck des Restaurants lässt nicht auf große Sorgen schließen und auch das Speiseangebot gibt Grund zur Hoffnung. Doch schnell werden die Küchenchefs eines Besseren belehrt. Das "Rembrandt" ist zwar in der Stadt bekannt, doch der Ruf des Restaurants ist nach den vielen Betreiberwechseln schlecht. Inhaber und Koch Marcel ist mit der Situation total überfordert. Zu blauäugig wollte er seinen Traum vom eigenen Restaurant erfüllen, dabei hat er sich bei der Übernahme über den Tisch ziehen lassen. Nun spiegelt sich sein Gemütszustand auch in seinen Kochkünsten wieder. Seine Gerichte schmecken katastrophal. Die Situation scheint aussichtslos und die Küchenchefs sehen nur eine Lösung: Die Notbremse muss gezogen werden! Das Rembrandt ist nicht mehr zu retten. Es muss geschlossen werden, bevor es zum finanziellen Ruin kommt. Bei der Abwicklung wollen die Küchenchefs Marcel tatkräftig unterstützen und ihm dann eine neue Perspektive bieten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Gäste: Gäste: Martin Baudrexel, Mario Kotaska, Ralf Zacherl Originaltitel: Die Küchenchefs

