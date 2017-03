Niederlande 1 22:30 bis 23:05 Sonstiges 3Man Sterk NL 2017 HDTV Merken Wat waren Frans Duijts, Django Wagner en Peter Beense eigenlijk gaan doen als zij geen gouden keeltjes hadden gehad? Als zij niet met hun muziek tot de grootste en populairste volkszangers van ons land behoorden? In 3Man Sterk verkennen de zangers de arbeidsmarkt en onderzoeken zij wat leuke beroepen zijn en in welke beroepssector de vraag naar werknemers groot is. De mannen gaan zelf aan de slag om met hun enthousiasme werkzoekenden en bedrijven bij elkaar te brengen. In Google-Kalender eintragen Moderation: Peter Beense, Frans Duijts, Django Wagner Originaltitel: 3Man Sterk