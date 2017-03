DR Kultur 22:00 bis 22:30 Sonstiges Einstand "Da geht einfach eine Gefühlswelt auf!" Die Taschenoper Lübeck Merken Wenn die Taschenoper Lübeck Musiktheater macht, sitzen die Zuhörer gebannt auf den Plätzen und lassen sich fasziniert verführen. Von Knirpsen in Kitas bis zu Pubertierenden auf Opernbaustellen - viele der jugendlichen Fans machen begeistert mit. Intendantin Margrit Dürr und ihr Team geben seit mehr als zehn Jahren so ihre Liebe zu dieser Kunstform erfolgreich an die junge Generation weiter - damit die Oper eine Zukunft hat. In Google-Kalender eintragen