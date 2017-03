puls 4 22:10 bis 00:05 Actionfilm 2 Fast 2 Furious USA, D 2003 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Dem Cop Brian O'Conner (Paul Walker) werden nach einem Einsatz in der illegalen Rennszene wegen nicht ganz legaler Ermittlungsmethoden Führerschein und Dienstmarke entzogen. Nun erhält der auf Eis gelegte Gesetzeshüter eine Chance zur Bewährung: Gemeinsam mit der Undercover-Agentin Monica (Eva Mendes) soll er Licht ins Dunkel diffuser Transaktionen eines verdächtigen Geschäftsmannes in Miami bringen. Wie es sich so fügt, ist jener auch ein begeisterter Anhänger destruktiver Sportwagenevents.

Vin Diesel glänzt im Sequel zum Überraschungserfolg des Jahres 2001 durch Abwesenheit, doch machen Paul Walker und Eva Mendes unter Regie von John Singleton ("Shaft") ihre Sache auch nicht schlecht. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Paul Walker (Brian O'Conner) Tyrese Gibson (Roman Pearce) Eva Mendes (Monica Fuentes) Cole Hauser (Carter Verone) Chris "Ludacris" Bridges (Tej) James Remar (FBI-Agent Markham) Thom Barry (FBI-Agent Bilkins) Originaltitel: 2 Fast 2 Furious Regie: John Singleton Drehbuch: Michael Brandt, Derek Haas Kamera: Matthew F. Leonetti Musik: David Arnold Altersempfehlung: ab 12