Die Freiheitsstatue wurde 1883 auf dem Fundament einer Festung auf Liberty Island, einer Insel im Hudson River, aufgestellt. Die Kolossalfigur entstand in der Werkstatt des Bildhauers Frederic Auguste Bartholdi aus Colmar im Elsass. Sie war ein Geschenk der Franzosen zum 100. Jahrestag der US-Unabhängigkeitserklärung. Aus der Ikone der Neuen Welt, dem Mythos der Freiheit, ist eine Attraktion geworden; kein Kunstwerk hat die Gefühle so vieler Menschen bewegt wie die Freiheitsstatue.