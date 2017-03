Pro7 Fun 22:10 bis 23:45 Horrorfilm Mama E, CDN 2013 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Fünf Jahre waren die jungen Nichten von Lucas verschwunden. Als sie in einer Waldhütte entdeckt werden, sind sie völlig verwildert, verängstigt und aggressiv. Lucas nimmt sich mit seiner Verlobten den zwei Mädchen an. Noch ahnt er nicht, dass deren Aussage, von einer Erscheinung, die sie "Mama" nennen, beschützt worden zu sein, kein Produkt einer traumatisierten Psyche ist. "Mama" existiert, bleibt auch im neuen Heim der Mädchen präsent und reagiert auf jede Störung der Mutter-Kind-Beziehung mit tödlicher Konsequenz. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Jessica Chastain (Annabel) Nikolaj Coster-Waldau (Lucas / Jeffrey) Megan Charpentier (Victoria) Isabelle Nélisse (Lilly) Daniel Kash (Dr. Dreyfuss) Javier Botet (Mama) David Fox (Burnsie) Originaltitel: Mama Regie: Andy Muschietti Drehbuch: Neil Cross, Andy Muschietti, Barbara Muschietti Kamera: Antonio Riestra Musik: Fernando Velázquez Altersempfehlung: ab 16