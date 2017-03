RTL NITRO 22:00 bis 22:55 Dokumentation Born To Kill - Als Mörder geboren? Kenneth Bianchi und Angelo Buono GB 2012 HDTV Merken Zwischen 1977 und 1979 wurden in den Hollywood-Hügeln von Los Angeles zehn Leichen brutal misshandelter Frauen gefunden. Die zuständigen Ermittlungsbehörden fahndeten nach einem Serienmörder, den die Presse "Hillside Strangler" taufte. Wie sich später herausstellen sollte, gingen die erschütternden Verbrechen auf das Konto der Cousins Kenneth Bianchi und Angelo Buono. Die beiden im Rotlichtmilieu arbeitenden Männer pflegten sich bei der Verübung ihrer Taten als Polizisten auszugeben. Zwei weitere Frauenmorde beging Bianchi, der als Sohn einer Prostituierten das Licht der Welt erblickt hatte und zur Adoption freigegeben worden war, noch auf eigene Faust. Dann kam die Polizei ihm und seinem Vetter, der von Kindesbeinen an zu massiven Gewaltausbrüchen neigte, auf die Schliche. Die "Würger von Hillside" erhielten lebenslange Gefängnisstrafen. Buono starb 2002 hinter Gittern an den Folgen eines Herzanfalls. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Born to Kill? Altersempfehlung: ab 16

