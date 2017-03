Sky Emotion 22:15 bis 00:05 Thriller The Riot Club - Alles hat seinen Preis GB 2014 Nach einer Vorlage von Laura Wade 16:9 Dolby Digital 20 40 60 80 100 Merken Studienanfänger Miles (Max Irons) ist ganz aus dem Häuschen, als er in Oxford das Angebot erhält, einer elitären Studentenverbindung, dem Riot Club beizutreten. Auch von seiner skeptischen Freundin Lauren (Holiday Grainger) will sich Miles die neuen Kumpel nicht schlecht reden lassen. Doch beim Clubdinner in einem Landgasthaus zeigen seine Kommilitonen bald ihr wahres Gesicht. Mit steigendem Alkoholkonsum fallen alle Hemmungen und der Abend eskaliert in brutaler Gewalt. - Reich und skrupellos: "An Education"-Regisseurin Lone Scherfig knöpft sich in dem cleveren Jugenddrama die britische Upperclass vor. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Sam Claflin (Alistair Ryle) Max Irons (Miles Richards) Douglas Booth (Harry Villiers) Jessica Brown Findlay (Rachel) Natalie Dormer (Charlie) Jessica Findlay Brown (Rachel) Thomas Arnold (Escott) Originaltitel: The Riot Club Regie: Lone Scherfig Drehbuch: Laura Wade Musik: Kasper Winding Altersempfehlung: ab 16