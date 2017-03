RTL Passion 22:05 bis 22:30 Daily Soap Gute Zeiten, schlechte Zeiten D 2017 Merken Elena und Gerner kämpfen weiter gegen ihre stärker werdenden Gefühle an. Doch vergebens, es kommt zu einem zärtlichen Kuss. Während Elena danach verunsichert ist, hadert Gerner hin- und hergerissen mit seinen Gefühlen. Doch als Johanna unbewusst Gerners Zweifel an der Unmöglichkeit einer Beziehung mit Elena schürt, geht er auf Abstand und bittet seine Schwiegertochter auszuziehen. Maren hört nicht auf, sich Sorgen um Jonas zu machen. Doch während sie befürchtet, ihr Sohn werde mit seinem neuen Business finanziellen Schiffbruch erleiden, saniert der sich mit dem Verkauf eines Rollers mit Sammlerwert und überrascht Maren mit seinem Erfolg. Emily und Paul verbringen jede freie Minute miteinander. Weil Emily die Zeit mit ihm in vollen Zügen genießt, leidet ihre Arbeit bei Tussi Attack. Doch Emily zwingt sich zur Professionalität und konzentriert sich auf die anstehende Steuerprüfung des Labels. Leider ist Pauls Anziehungskraft stärker und Emily begeht einen folgenschweren Fehler für Tussi Attack... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Janina Uhse (Jasmin Flemming) Daniel Fehlow (Leon Moreno) Wolfgang Bahro (Dr. Jo Gerner) Anne Menden (Emily Badak) Ulrike Frank (Katrin Flemming) Jörn Schlönvoigt (Philip Höfer) Originaltitel: Gute Zeiten, schlechte Zeiten