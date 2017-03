Sky 1 22:50 bis 23:20 Comedyserie Ballers Übles Foul USA 2015 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Ricky (John David Washington) versucht, sich mit Alonzo (Antoine Harris) zu versöhnen. Spencer (Dwayne Johnson) hat genug von Vernon (Donovan W. Carter) und ignoriert die Anrufe des Football-Talents. Charlies (Omar Benson Miller) Smartphone-Flirts mit der schönen Unbekannten werden immer heißer und bringen seine Ehe ernsthaft in Gefahr. - HBO-Comedyserie um einen alternden Footballstar, mit Ex-Profi-Wrestler und -Footballspieler Dwayne "The Rock" Johnson in seiner ersten großen TV-Rolle optimal besetzt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Dwayne Johnson (Spencer Strasmore) Omar Miller (Charles) John David Washington (Ricky) Rob Corddry (Joe) Donovan Carter (Vernon) Donovan W. Carter (Vernon Littlefield) Troy Garity (Jason) Originaltitel: Ballers Regie: Seith Mann Drehbuch: Steve Sharlet, Rashard Mendenhall Altersempfehlung: ab 12