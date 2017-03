RTL Crime 22:00 bis 22:45 Dokumentation First 48 - Am Tatort mit den US-Ermittlern Der Amokschütze von Dallas USA 2004 Stereo 16:9 Merken 15. Staffel, Folge 3: Die Dokumentationsreihe zeigt die spektakulärsten Fälle der amerikanischen Polizei, die alle eines gemeinsam haben: Sobald sie an einen Tatort gerufen werden, beginnt für die Ermittler ein Wettlauf gegen die Zeit. Finden sie in den ersten 48 Stunden keinen entscheidenden Hinweis, verringert sich ihre Chance, ein Verbrechen zu lösen. Denn jede verstrichene Stunde lässt Zeugen vergessen, was sie gesehen haben und gibt Verdächtigen einen Vorsprung. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: The First 48 Altersempfehlung: ab 16