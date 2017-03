Sky Nostalgie 23:10 bis 01:00 Drama 08/15 D 1954 SW 20 40 60 80 100 Merken Kurz vor dem Zweiten Weltkrieg in einer deutschen Kaserne: Der Gefreite Asch (Joachim Fuchsberger) legt sich mit seinem Vorgesetzten an. Der hatte einen Soldaten brutal schikaniert. Kurz darauf will man Asch einen Mordversuch anhängen. - Immer noch sehenswert: Kassenschlager nach dem gleichnamigen Bestseller von Hans Hellmut Kirst. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Joachim Fuchsberger (Gefreiter Asch) Helen Vita (Lore Schulz) Paul Bösiger (Vierbein) Emmerich Schrenk (Hauptwachtmeister Schulz) Eva-Ingeborg Scholz (Elisabeth Asch-Freitag) Gundula Korte (Ingrid Asch) Hans Christian Blech (Wachtmeister Platzek) Originaltitel: 08/15 Regie: Paul May Drehbuch: Ernst von Salomon, Hans Hellmut Kirst, Claus Hardt, Paul May Kamera: Heinz Hölscher Musik: Rolf A. Wilhelm Altersempfehlung: ab 16