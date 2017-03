Sky Cinema +1 22:50 bis 00:50 Fantasyfilm Warcraft: The Beginning USA 2016 Nach einer Vorlage von Chris Metzen 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Draenor, dem Land der Orcs, droht der Untergang. Schamane Gul'dan (Daniel Wu) schickt seine Truppen durch ein Portal ins friedliche Azeroth, um das Land der Menschen als neue Heimat zu erobern. Während ein unbarmherziger Krieg entbrennt, ziehen der junge Magier Khadgar (Ben Schnetzer) und Krieger Anduin Lothar (Travis Fimmel) los, um das Portal zu zerstören. Und erhalten dabei Unterstützung von unerwarteter Seite: Auch der ehrenvolle Orc-Häuptling Durotan (Toby Kebbell) will Gul'dan stoppen. - Wuchtiges Schlachtengetümmel nach dem Gamehit "World of Warcraft", inszeniert von David Bowies Sohn Duncan Jones ("Source Code"). In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Travis Fimmel (Anduin Lothar) Paula Patton (Garona) Ben Foster (Medivh) Dominic Cooper (König Llane Wrynn) Robert Kazinsky (Orgrim) Clancy Brown (Blackhand) Toby Kebbell (Durotan / Antonidas) Originaltitel: Warcraft Regie: Duncan Jones Drehbuch: Duncan Jones, Charles Leavitt Kamera: Simon Duggan Musik: Ramin Djawadi Altersempfehlung: ab 12