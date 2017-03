kabel eins 22:10 bis 23:05 Krimiserie Castle Dämonen USA 2011 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Jack Sinclair, ein berühmter TV-Geisterjäger, wird während der Erforschung paranormaler Phänomene im New Yorker McClaren-Haus ermordet. Castle, der sich als großer Fan Sinclairs erweist, übernimmt gemeinsam mit Beckett die Ermittlungen. Während sich Beckett von Anfang an skeptisch gibt und nach logischen Erklärungen sucht, geht Castle voll und ganz in seiner Vorliebe für mystische Phänomene auf. Schon bald stoßen die beiden auf eine heiße Spur ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Nathan Fillion (Richard Castle) Stana Katic (Kate Beckett) Molly C. Quinn (Alexis Castle) Seamus Dever (Kevin Ryan) Susan Sullivan (Martha Rodgers) Jon Huertas (Javier Esposito) Philipp Karner (Jack Sinclair) Originaltitel: Castle Regie: Bill Roe Drehbuch: Rob Hanning Kamera: Daryn Okada Musik: Mark Kilian Altersempfehlung: ab 12

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 269 Min. Pop Giganten

Dokumentation

RTL II 00:15 bis 02:00

Seit 74 Min. Eiskunstlauf

Wintersport

Eurosport 00:20 bis 01:30

Seit 69 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:30 bis 05:45

Seit 59 Min.