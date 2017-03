Disney Channel 23:05 bis 23:35 Comedyserie Die Nanny Das Turnier in Atlantic City USA 1995 Stereo HDTV Merken Maxwell findet, dass Brighton zu viel Zeit vor dem Fernseher verbringt - und beschließt: Sein Sohn braucht ein sportliches Hobby! Ein Besuch beim Baseball lässt den Jungen leider völlig kalt. Bei Frans Mutter Sylvia kommt er aber auf den Geschmack von Canasta. Er ist so talentiert, dass ihn die Frauen gleich als Ersatz für Frans Großmutter Yetta mit zu einem Turnier nach Atlantic City nehmen wollen. Nur Maxwell ist nicht ganz zufrieden mit dem neuen Hobby seines Sohns ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Fran Drescher (Fran Fine) Charles Shaughnessy (Maxwell Sheffield) Daniel Davis (Niles) Lauren Lane (C.C. Babcock) Nicholle Tom (Margaret "Maggie" Sheffield) Benjamin Salisbury (Brighton Sheffield) Madeline Zima (Grace Sheffield) Originaltitel: The Nanny Regie: Lee Shallat Drehbuch: Dana Reston, Frank Lombardi Kamera: Mikel Neiers Musik: Timothy Thompson