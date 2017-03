Tele 5 22:00 bis 23:10 Krimiserie Dexter Kampfansage USA 2012 Stereo 16:9 HDTV Merken In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Michael C. Hall (Dexter) Jennifer Carpenter (Debra Morgan) Desmond Harrington (Joey Quinn) Lauren Velez (Lt. Maria LaGuerta) David Zayas (Angel Batista) James Remar (Harry Morgan) C. S. Lee (Vincent Masuka) Originaltitel: Dexter Regie: Ernest R. Dickerson Drehbuch: Scott Reynolds Kamera: Jeff Jur Musik: Daniel Licht Altersempfehlung: ab 18