TLC 22:10 bis 23:10 Dokusoap Ruhelose Seelen - Nachrichten aus der Zwischenwelt Das Haus im Wald USA 2016 Merken Amy Bruni und Adam Berry, die Experten für übernatürliche Phänomene, sind unterwegs nach Little Meadows, Pennsylvania, um einer verzweifelten Hausbesitzerin zu helfen. Catherine lebt hier mit Tochter Mary in einem großen Anwesen auf 15 Hektar Grund, das ihre Familie 1982 gebaut hatte. Seit elf Jahren werden die beiden von unheimlichen Erscheinungen und Ereignissen heimgesucht. Unerklärliche Geräusche reißen sie aus dem Schlaf, Glühbirnen explodieren, und Mary wurde von einem körperlosen Wesen angegriffen. Catherine glaubt, dass tote Familienmitglieder in diesem Haus spuken, doch die Geisterjäger sind anderer Meinung - und sollen Recht behalten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Kindred Spirits

