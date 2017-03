BR Fernsehen 22:00 bis 22:45 Kabarett Drei. Zwo. Eins. Michl Müller D 2017 Stereo Untertitel 16:9 Merken Ein neuer Bundespräsident, ein neuer SPD-Kanzlerkandidat, immer neue Dekrete des amerikanischen Präsidenten Donald Trump, dazu Aufregendes, Skurriles und Vergnügliches aus Politik, Boulevard, Sport und Gesellschaft - reichlich Stoff für die persönlichen News-Charts von Michl Müller. Wie immer respektlos, aber charmant präsentiert vom selbst ernannten fränkischen "Dreggsagg"! Mit dabei ist diesmal der Kabarettist Django Asül. Der türkischste Bayer oder bayerischste Türke Deutschlands seziert in seinen TV-Sendungen "Rückspiegel" und "Asül für alle" (beide BR) spitzzüngig, scharfsinnig und pointiert gesellschaftliche Missstände. Und in seinen legendären Auftritten beim "Maibock-Anstich" im Hofbräuhaus in München lehrt der Niederbayer den Politikern seit 2008 das Fürchten. Zurzeit ist der Träger vieler Kabarett-Preise - und gelernte Bankkaufmann und leidenschaftliche Fußball- und Tennis-Fan - mit seinem sechsten Solo-Programm "Letzte Patrone" auf Tour. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Gäste: Gäste: Django Asül (Kabarettist) Originaltitel: Drei. Zwo. Eins. Michl Müller

