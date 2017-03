kabel1 classics 22:05 bis 23:30 Western Der Sheriff schießt zurück USA 1967 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Während des Sezessionskriegs erschießt Cal Wayne versehentlich einen guten Freund. Als er nach dem Krieg in seine Heimatstadt Abilene zurückkehrt, steckt seine damalige Freundin in den Hochzeitsvorbereitungen mit dem Bruder des von Cal ermordeten Freundes. Cal nimmt sein Schicksal in die Hand und nimmt den Job als Sheriff an. Obwohl er Waffen hasst, muss er sie in die Hand nehmen, um den Kampf zwischen Ranchern und Farmern in den Griff zu bekommen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Bobby Darin (Cal Wayne) Emily Banks (Amy Martin) Leslie Nielsen (Grant Evers) Don Galloway (Ward Kent) Donnelly Rhodes (Joe Slade) Frank McGrath (Ned Martin) Michael Sarrazin (Cord Decker) Originaltitel: Gunfight in Abilene Regie: William Hale Drehbuch: Beme Giler, John D.F. Black Kamera: Maury Gertsman Musik: Bobby Darin Altersempfehlung: ab 16