SAT.1 Emotions 22:05 bis 22:50 Serien A Gifted Man Abschied USA 2012 16:9 HDTV Merken Lily, eine alte Schulfreundin von Michael, hatte einen Unfall und kommt mit einer Kopfverletzung in die Klinik. In einer Not-Operation rettet ihr Michael das Leben. Doch dann erleidet Lily einen Schlaganfall ... Zeke trifft in der Clinica ebenfalls auf einen alten Bekannten: Scotty hat eine Schnittwunde am Arm - eigentlich eine harmlose Verletzung, doch sie ist stark entzündet. Als Zeke feststellt, wie schlecht es um Scottys Immunsystem bestellt ist, macht er sich große Sorgen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Patrick Wilson (Dr. Michael Holt) Jennifer Ehle (Anna Paul) Pablo Schreiber (Anton Little Creek) Margo Martindale (Rita Perkins-Hall) Rhys Coiro (Dr. Zeke Barnes) Maggie Siff (Lily Meyerson) Rachelle LeFevre (Dr. Kate Sykora) Originaltitel: A Gifted Man Regie: Constantine Makris Drehbuch: Lisa Melamed, Alison Tatlock Altersempfehlung: ab 12

