Silverline 22:15 bis 23:40 Thriller Modus Anomali INO 2012 Ein Mann wacht in einem Wald auf, halb in der Erde begraben. Er kann sich an nichts mehr erinnern - er weiß weder wer er ist, noch wie er in diese Situation gekommen ist. Auf der Suche nach Antworten stößt er auf ein verlassenes Haus, dem Schauplatz eines brutalen Verbrechens. Plötzlich sieht er sich einem mysteriösen Killer gegenüber, der mit Machete und Pfeilbogen bewaffnet Jagd auf ihn macht. Die Frage nach seiner eigenen Identität wird für den Mann zu einem Wettlauf auf Leben und Tod - an dessen Ende eine grausame Antwort steht. Bildergalerie Schauspieler: Rio Dewanto (John Evans) Hannah Al Rashid (Woman) Aridh Tritama (Boy) Izzi Isman (Girl) Sadha Triyudha (Older Son) Jose Gamo (Younger Son) Marsha Timothy (Wife) Originaltitel: Modus Anomali Regie: Joko Anwar Drehbuch: Joko Anwar Musik: Bembi Gusti, Aghi Narottama, Gascaro Ramondo Altersempfehlung: ab 18