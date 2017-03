ZDF neo 22:30 bis 23:15 Krimiserie The Coroner Strandgut GB 2015 Stereo 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Die smarte Jane Kennedy kehrt mit ihrer 15-jährigen Tochter in ihre Heimatstadt Lighthaven zurück und arbeitet dort als Coroner. Mit Scharfsinn und Mut löst sie verschiedene Kriminalfälle. Vor Lighthaven kentert ein Frachter, dessen Container an den Strand gespült werden. Die Bewohner berufen sich auf ihr uraltes Strandrecht und plündern die Ware. Am nächsten Morgen findet man in einem der Container jedoch den toten Ex-Sträfling Ian Igby. Es sieht aus, als sei Ian bei der Plünderung ums Leben gekommen, was zu seiner kriminellen Vergangenheit passen würde. Während Abby, die Freundin des Opfers, von seiner Unschuld überzeugt ist, sieht ihr Vater in Ian lediglich einen schäbigen Lügner und Wiederholungstäter. Bei den Ermittlungen findet Jane heraus, dass Ian Kontakt mit einem weiteren Ex-Sträfling hatte, was die Vorurteile gegen den jungen Mann bestätigt. Doch dann erfahren Davey und Jane etwas Schockierendes über die Ladung des Frachters. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Claire Goose (Jane Kennedy) Matt Bardock (DS Davey Higgins) Beatie Edney (Judith Kennedy) Oliver Gomm (Clint Holman) Grace Hogg-Robinson (Beth Kennedy) Ivan Kaye (Mick Sturrock) Charles Babalola (Ian Igby) Originaltitel: The Coroner Regie: Adrian Bean Drehbuch: Matthew Cooke, Vincent Lund Kamera: Chris Preston Musik: Debbie Wiseman