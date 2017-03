TNT Comedy 22:10 bis 22:35 Comedyserie King of Queens Der Unsterbliche Hund USA 2003 16:9 Merken Doug besucht seine Eltern in Florida und erfährt dabei einige unschöne Details über seine Kindheit. Offenbar waren seine Eltern so darum bemüht, schmerzhafte Wahrheiten von ihm fernzuhalten, dass sie sogar so weit gingen, seinen Hund nach dessen Tod mehrfach durch Doppelgänger zu ersetzen. Indessen hat Spence immer noch Schwierigkeiten mit seiner neuen Freundin. Um deren Probleme mit ihrer Mutter zu lösen, versucht er Arthur dazu zu bringen, sich als Vermittler zwischen den beiden Frauen zu betätigen... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kevin James (Doug Heffernan) Leah Remini (Carrie Heffernan) Patton Oswalt (Spence Olchin) Jerry Stiller (Arthur Spooner) Rachel Dratch (Denise) Tyler Hendrickson (Young Doug) Dakin Matthews (Joe Heffernan) Originaltitel: The King of Queens Regie: Rob Schiller Drehbuch: Ilana Wernick, David Bickel Altersempfehlung: ab 12